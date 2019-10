Manovra: Gelmini, 'è attacco a ceto medio, se Renzi vero liberale non la voti'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Dopo aver letto le interviste di Conte e Gualtieri sono non solo preoccupati ma anche arrabbiati perchè siamo di fronte ad un attacco al ceto medio". Lo dice Maria Stella Gelmini, capogruppo Fi alla Camera, in una conferenza stampa di Fi a Montecitorio sulla manovra.

"Tutto questo sa di stato di polizia, di attacco alle tasche degli italiani. C'è un aumento delle tasse pari a 7,6 mld, alla faccia di riduzione della pressione fiscale... E poi quello che ci ha preoccupato è che Gualtieri dice che in materia di sanzioni e punibilità dei reti fiscali è tutto nelle mani di Bonafede. E' la solita sinistra della manette per tutti". Per questo, conclude, "invitiamo i novelli liberali come Matteo Renzi a non votare questa manovra".