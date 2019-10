Fisco: Conte, 'lotta a 'nero' finché non sarò appagato, se insufficienti altre misure'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Sono allo studio del governo "misure significative" per contrastare l'evasione fiscale, "ma potrò dirmi appagato" solo quando il contrasto al nero sarà "efficace, non declamato". Se le misure allo studio dell'esecutivo "non saranno sufficienti, le incrementeremo. Io non posso accettare che tanti cittadini onesti debbano pagare di più a fronte di altri che non pagano le tasse, si tratta della più grande iniquità sociale. Fino a quando non vedrò risultati non sarà appagato". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte da Tirana, parlando della manovra economica.