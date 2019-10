Manovra: Misiani, 'cardini Piano Italia Pd ci sono, passi in direzione giusta'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "La manovra di bilancio aiuterà l’Italia a ripartire. Nessun aumento dell’Iva, nonostante la clausola di salvaguardia più alta di sempre (23 miliardi nel 2020 e 29 miliardi dal 2021). Meno tasse sui lavoratori per aumentare le buste paga: 3 miliardi in meno nel 2020 e 5 miliardi dal 2021". Lo scrive il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, su Fb.

"Una forte spinta agli investimenti pubblici e privati: oltre 50 miliardi per i prossimi quindici anni dedicati allo sviluppo sostenibile e alle infrastrutture sociali, per rendere l’Italia un paese leader nell’economia verde e creare centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro; la proroga degli incentivi di Impresa 4.0 (estesi all’economia circolare), di ecobonus, sisma bonus e bonus ristrutturazioni, del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. L’anticipo al 2022 della totale deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali delle imprese".

"Più risorse per le famiglie, a partire dalla gratuità dei nidi per le famiglie a reddito basso e medio e dalla creazione di un Fondo per avviare nel 2020 il riordino degli strumenti esistenti, premessa indispensabile per realizzare l’assegno unico e la carta servizi per i figli. Più risorse per la scuola e la sanità, avviando l’abolizione del super ticket, e un ambizioso piano per la casa. Sono scelte in cui le democratiche e i democratici possono pienamente riconoscersi, perché riprendono i cardini del Piano per l’Italia presentato dal Pd il 15 maggio 2019. Sono passi importanti nella direzione giusta, per rendere l’Italia più verde, giusta e competitiva", conclude.