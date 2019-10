ArcelorMittal: Morselli nominata Presidente e Ad, sostituisce Jehl

Roma, 15 ott. (AdnKronos) - Lucia Morselli è stata nominata Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Arcelormittal Italia con decorrenza a partire da oggi. E' una nota della multinazionale dell'acciaio ad annunciare l'avvicendamento al vertice. Morselli infatti sostituirà Matthieu Jehl, attuale presidente e Ceo, che assumerà nuove responsabilità all’interno di ArcelorMittal.

"Vorrei iniziare ringraziando Matthieu Jehl per l'importante ruolo che ha svolto nell'aiutare ArcelorMittal a stabilire la propria presenza in Italia. Sono stati compiuti buoni progressi, in particolare nell'implementazione degli investimenti ambientali e nel miglioramento dei processi di produzione, nonostante la difficile situazione esterna", ha commentato Geert van Poelvoorde, Ceo di ArcelorMittal Europe, Flat Products.

"Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Lucia come nuovo presidente e Ceo di ArcelorMittal Italia. Lucia è unanimamente riconosciuta come una business leader di grande esperienza che ha dato un contributo significativo all'industria italiana. La sua esperienza e le sue competenze saranno molto preziose per ArcelorMittal Italia nello sforzo di rendere l’Azienda più sostenibile e di rafforzare il consenso sul futuro dello stabilimento di Taranto", prosegue. Soddisfatta Morselli: "sono molto motivata dall'opportunità di poter guidare ArcelorMittal Italia, e farò del mio meglio per garantire il futuro dell’azienda e far sì che il suo contributo sia apprezzato da tutti gli stakeholder".