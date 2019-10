Spagna: Guadagnini (Siamo Veneto), 'intervengano Istituzioni italiane e Ue' (2)

(Adnkronos) - “In particolare – evidenzia Guadagnini - con la Risoluzione 27/2016, il Consiglio Regionale Veneto esprimeva “la propria piena e incondizionata solidarietà e il proprio sostegno alle recenti azioni del Parlamento catalano, del Presidente della Catalogna Carles Puigdemont e del Presidente del Parlamento catalano Carmen Forcadell, nella ferma convinzione che la sovranità appartenga sempre al Popolo e che la volontà democraticamente e pacificamente espressa dei cittadini non debba e non possa mai essere zittita, impedita o soffocata con minacce ed intimidazioni di alcun genere, come sta accedendo oggi in Spagna verso rappresentanti eletti con preciso mandato democratico per applicare il diritto di autodeterminazione dei Catalani’".

"La citata Risoluzione, è stata in seguito ratificata da un atto internazionale sotto il nome di ‘Resolution of Venice’, sottoscritto da circa trecento delegati da tutta Europa in rappresentanza di decine di associazioni, movimenti civici, partiti politici, entità accademiche, istituzioni regionali ed europee intervenuti al 2° Simposio Internazionale organizzato da ICEC e da quattro partiti europei al Parlamento Europeo sul tema dell’esercizio del diritto di autodeterminazione in Europa”, ricorda.