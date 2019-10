Spagna: l'indipendentista veneto Lovat, 'non finisce la lotta in Catalogna'

Venezia, 15 ott. (AdnKronos) - "In piena Unione Europea, nello Stato Membro della Spagna, oltre a impedire che 3 europarlamentari regolarmente eletti - Puigdemont, Comin e Junqueras - prendano funzione al Parlamento Europeo solo perché indipendentisti catalani, cosa già gravissima e incredibilmente taciuta dai media, ieri è stata emessa una condanna politica dai 9 ai 13 anni di carcere per vari esponenti e attivisti politici accusati falsamente, come è noto a chiunque abbia seguito da vicino la vicenda, di sedizione e malversazione, persone colpevoli solo di aver dato vita a un referendum - dunque espressione di democrazia diretta - secondo il mandato politico ricevuto in regolari elezioni dalla maggioranza degli elettori catalani". Così l'indipendentista Davide Lovat di 'Assemblea Veneta' critica aspramente la sentenza emessa dalla giustizia spagnola ieri contro gli esponenti catalani.