Sud: Conte, 'deve crescere per far crescere Italia' (2)

(AdnKronos) - "La fiducia di chi ti posa lo sguardo negli occhi -dice ancora Conte- e ti dice di andare avanti e che non ti farà mancare il suo rispettoso appoggio. Tanti i momenti di allegria, come quando, assolutamente indegno, ho avuto l’onore di dirigere per qualche istante l’orchestra giovanile del Conservatorio avellinese ‘Domenico Cimarosa’".

"Ho visitato molte aziende oggi: realtà industriali che competono nel mondo per posizioni di primato nel campo della componentistica aerospaziale, delle biotecnologie, della farmaceutica, delle più innovative forme di mobilità. Sono aziende che offrono un futuro ai nostri giovani più qualificati, che così possono rimanere nella loro terra di origine, trovando gratificazione professionale a casa propria".

"Dobbiamo però lavorare al piano Sud per migliorare queste offerte di lavoro, per adeguare e rendere finalmente efficiente il sistema delle infrastrutture materiali e immateriali. Il Sud deve crescere -conclude il premier- per far crescere ancor più tutta l’Italia".