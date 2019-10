Pd: Zingaretti in Direzione, 'agenda per governo e radicale riforma partito'/Adnkronos

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Una radicale riforma del partito". A 12 anni esatti dalla nascita del Pd, domani Nicola Zingaretti proporrà alla Direzione dem di entrare in una fase nuova. E un primo passo di questa 'radicale riforma' sarà anche il nuovo Statuto, elaborato dalla commissione presieduta da Maurizio Martina, tema all'odg della riunione. Organizzazione interna e non solo. L'altro punto principale della relazione del segretario domani, a quanto si apprende, sarà un'agenda Pd per il governo.

Il Pd, è il senso della riflessione di Zingaretti, sarà "la forza più unitaria e leale dell'alleanza con una agenda che sarà per costruire e non distruggere". Quindi, nella relazione il segretario metterà in luce i primi 3 punti ottenuti in questo primo mese di governo: meno tasse sul lavoro, fondo green, asili nido e poi piano casa. Ora sarà il turno dell'autonomia e del Piano per il sud.

Il Cdm sulla manovra non c'è ancora stato, ma c'è soddisfazione tra i dem per come è andato il vertice della notte scorsa. "E' la manovra più di sinistra degli ultimi anni", sottolineano fonti Pd. E lo stesso Zingaretti oggi ne ha parlato: "Mi sembra che ci siano ottimi segnali, nonostante quello che si dica, perché si sta riuscendo a mettere in campo una manovra che aiuterà la competitività, l'equità e la giustizia del Paese".