Migranti: Salvini, 'benvenuta a ministro Lamorgese, patto a Malta era una sòla'

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Benvenuta tra noi" alla ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, che ha chiesto all'Unione europea di sostenere l'Italia nelle politiche migratorie. "Avevano festeggiato questo grande accordo rivoluzionario che già si rivela una sòla come avevo previsto senza essere un genio dieci giorni fa". Lo ha affermato Matteo Salvini ai microfoni di Radio Radio.

"Visto che alle promesse dell'Europa io ero abituato -ha aggiunto- abbiamo fatto i decreti sicurezza che hanno ridotto dell'80 per cento gli sbarchi, perché io non mi fidavo e non mi fido delle promesse di Macron o della Merkel".