M5S: Macina si ritira da corsa capogruppo Camera, testa a testa Silvestri-Trano

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - Sarà un testa a testa tra Francesco Silvestri, attuale vicecapogruppo, e Raffaele Trano a decidere chi sarà il prossimo presidente dei deputati M5S. Si è infatti ritirata dalla corsa la 'lealista' Anna Macina (33 voti), che la scorsa settimana era arrivata terza, dietro Silvestri -primo classificato con 67 voti all'attivo- e Trano, 61 preferenze inattese. Se a questi numeri si aggiungono 17 schede bianche, cresce la convinzione a Montecitorio che la disputa per il ruolo da capogruppo possa chiudersi con una sorpresa, incoronando proprio l'outsider Trano. Si torna a votare alla Camera mercoledì 16, a partire dalle 10 del mattino.

Intanto si congeda via social network Sergio Battelli, attuale tesoriere e indicato da Macina come suo vice in caso di presidenza del gruppo. "Ci siamo, i giochi ormai sono fatti. Da questo momento sono ufficialmente fuori dalla partita che ci porterà, nei prossimi giorni, a eleggere un nuovo capogruppo e un nuovo direttivo del Movimento a Montecitorio. Da questo momento sono tesoriere dimissionario e non posso che fare un grosso in bocca al lupo a chi prenderà il mio posto".

"Sono certo - scrive Battelli - che saprà ricoprire questo ruolo con responsabilità, dedizione, spirito di servizio. Almeno io l'ho interpretato così sedici mesi fa, quando mi sono buttato anima e corpo in questa avventura chiedendo ogni giorno un po' di più a me stesso, spostando l'asticella sempre un po' più in là. Contribuire a coordinare un gruppo parlamentare di 216 deputati e 80 dipendenti non è facile, non ci si può accontentare, bisogna dare e pretendere sempre di più. Così cresce un gruppo. Così evolve un Movimento".