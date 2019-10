Export: Assindustria Venetocentro, + 30% negli ultimi dieci anni (2)

(AdnKronos) - È questo l’obiettivo del progetto “Club Paese”, la nuova iniziativa di Assindustria Venetocentro riservata agli imprenditori associati, nata per facilitare lo scambio di esperienze dirette tra le aziende che hanno realizzato investimenti produttivi o commerciali all’estero e quelle che, al contrario, sono all’inizio di questo processo. Uno spazio di confronto e di condivisione di preziose informazioni che agevolerà le aziende che si avviano a presidiare direttamente i mercati esteri e che porterà alla creazione di relazioni e interscambi tra le aziende che in quei paesi lavorano già. Cinque i paesi inizialmente individuati dal progetto che, per la loro rilevanza e complessità, necessitano di specifici approfondimenti: Cina, Emirati Arabi Uniti, Messico, Russia, Stati Uniti.

È proprio la Cina la protagonista del primo “Club Paese” che si tiene oggi a Palazzo Giacomelli a Treviso. Approfondire la conoscenza del mercato cinese e delle sue dinamiche, tra rischi e opportunità, con un focus sulle regioni e settori che presentano maggiori chance per l’export, e la testimonianza di due aziende, Carel Industries e INglass, sulla propria esperienza produttiva in Cina. Queste e altre indicazioni pratiche nel “Club Paese” a cui intervengono 70 imprenditori e manager di piccole e medie imprese associate.