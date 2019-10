Sud: Romano neo presidente Osservatorio Eurispes

Palermo, 14 ott. (AdnKronos) - Costituito il primo nucleo di studiosi entrati a far parte del Comitato scientifico del Dipartimento Eurispes sul Mezzogiorno, guidato da Saverio Romano, già ministro delle Politiche agricole. In concomitanza con l’istituzione del Comitato è stata stabilita la trasformazione del Dipartimento in Osservatorio permanente di cui Romano è il nuovo presidente.

Il Comitato scientifico, che rimane aperto all’ingresso di altri esperti, è composto da Antonio Messineo, professore all’Università degli studi di Enna Kore; Alessandra Faggian, professoressa di Economia applicata, prorettore con delega alla Ricerca e direttore area Scienze sociali presso il Gran Sasso Science Institute; Giuseppe Notarstefano, professore alla Libera Università Maria Ss. Assunta di Palermo; Raffaele Scuderi, professore all’Università degli Studi di Enna Kore; Francesco Aiello, professore dell’Università della Calabria. L’Osservatorio sul Mezzogiorno dell’Eurispes sta lavorando al monitoraggio e all’analisi delle annose questioni a carattere economico e sociale che affliggono il Sud del Paese con l’obiettivo di elaborare nuove strategie per la crescita di un territorio dalle grandi potenzialità inespresse.