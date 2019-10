Farina (Ania) a 'Tennis and Friends': "Settore assicurativo impegnato in prevenzione"

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere presenti all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di ‘Tennis and Friends’ sull'onda degli stessi obiettivi”.