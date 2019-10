Calabria: Nesci vede Grillo, 'mia candidatura va considerata'

Napoli, 12 ott. (AdnKronos) - Un incontro di una decina di minuti, questa mattina, tra Beppe Grillo e la deputata M5S Dalila Nesci, che chiede a gran voce di essere la candidata per i 5 Stelle in Calabria, rigettando ogni ipotesi di alleanza con il Pd. A quanto apprende l'Adnkronos, la parlamentare calabrese stamani avrebbe chiesto al garante del Movimento di valutare la sua proposta - già stroncata da Di Maio- aperta anche a eventuali 'bocciature', ma avrebbe invitato il garante quanto meno a valutarla. Grillo non si sarebbe pronunciato al riguardo, raccontano alcuni beninformati.