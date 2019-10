Strage Bologna: Intergruppo '2 agosto', subito in Aula commissione inchiesta

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "La calendarizzazione della proposta di legge sull'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle connessioni del terrorismo interno e internazionale con la strage di Bologna del 2 agosto 1980 e sulle attività svolte da Servizi segreti nazionali e stranieri è urgente e necessaria. A fronte delle nuove evidenze emerse, la presidenza della Camera garantisca l'arrivo in Aula il più presto possibile. Lo dobbiamo alle vittime e ai loro familiari". Lo affermano i parlamentari componenti dell’Intergruppo “2 agosto. La verità oltre il segreto sulla strage di Bologna” Federico Mollicone, Paola Frassinetti, Isabella Rauti, Galeazzo Bignami.

"La vicenda del passaporto cileno falso rinvenuto a Bologna, nello stile operativo della rete Separat di Carlos, così da molti movimenti palestinesi -spiegano- contrasta fortemente con la tesi processuale acclarata. In particolare, due dei passaporti di cui parlano i documenti erano utilizzati da Carlos stesso nei suoi spostamenti. Un report dell'Ispettorato, inoltre, ipotizza che i guerriglieri palestinesi avessero adottato questo sistema. Evidenze che rendono sempre più solida la tesi, già sostenuta da numerosi parlamentari che hanno avuto modo di visionare i documenti di quegli anni, ora secretati, della correlazione fra la rottura del lodo Moro con l'arresto di Abu Saleh e la bomba a Bologna".

"I Servizi italiani, come dimostrano i documenti dello scoop di Adnkronos, con Russomanno erano già a conoscenza dal 1976 delle attività della rete Separat, dei passaporti cileni in circolazione e del coinvolgimento di Rita Porena, legata al capocentro Sismi Stefano Giovannone. Il premier Giuseppe Conte desecreti gli atti in merito e li renda acquisibili dalla difesa nel processo Cavallini, ora in corso".