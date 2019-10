Successo per la prima proiezione di Cinema city

Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - Grande successo a piazza Marina a Palermo per la prima proiezione di Cinema City, il festival del cinema nelle piazze del centro storico, diretto da Carmelo Galati. In 500, in maggioranza ventenni e trentenni, hanno visto “Mery per Sempre”, a trent’anni dall’uscita nelle sale del 1989 e hanno applaudito il regista Marco Risi e alcuni attori del cast, che sono intervenuti prima della proiezione.

“Palermo è molto cambiata rispetto a trent’anni e molte piazze, grazie alla pedonalizzazione, adesso quasi non si riconoscono più, basti pensare a piazza Magione dove girammo la scena con Gigi Burruano - ha detto Marco Risi - Ma a me la città piaceva molto anche allora e ricordo i giorni in cui usciva nelle sale il film e i palermitani erano entusiasti. Palermo un po’ mi appartiene”.

La rassegna prosegue stasera, in piazza Casa Professa, alle 20.30, con “Come Inguaiammo il cinema italiano”, omaggio di Daniele Ciprì e Franco Maresco a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Domani (domenica), alle 20.30, in piazza Bellini, chiude “Nuovomondo” di Emanuele Crialese.