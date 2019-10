Sicilia: prenotazioni visite, al via il percorso Sovracup (2)

(AdnKronos) - Tra le novità più significative introdotte dal SovraCup c’è l’interfaccia web: un portale che permetterà a tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione delle prestazioni (dagli operatori Cup locali ai medici di Medicina generale, dai farmacisti e ovviamente al cittadino stesso) di effettuare e gestire una prenotazione provvedendo anche al pagamento del ticket tramite PagoPa. Il cittadino, in pratica, avrà a disposizione un’App per la prenotazione delle visite che, tramite lettura del codice a barra della ricetta ‘dematerializzata’, gli ricorderà poi la data dell’appuntamento, dando anche le indicazione del percorso per il raggiungimento della struttura sanitaria che erogherà la prestazione.

Va sottolineato che il SovraCup si basa su un modello che consente di preservare l'autonomia e l’organizzazione dell’offerta delle singole Aziende sanitarie, salvaguardando altresì gli investimenti già fatti in termini di Sistemi Cup e di integrazione degli stessi con i diversi sistemi e applicativi interni alle singole Aziende. Il progetto ha una durata di trenta mesi per un valore complessivo di oltre tre milioni di euro.