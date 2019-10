Turismo: Veneto regione più amata dagli stranieri

Venezia, 11 ott. (AdnKronos) - Il premio “Italia Destinazione Digitale” come Regione italiana più amata dai turisti stranieri nel 2019 è stato assegnato al Veneto nel corso della manifestazione fieristica TTG Travel Experience in corso a Rimini. “È un riconoscimento che ci rende felici e che conferma la forte vocazione turistica internazionale della nostra terra – è il commento dell’assessore regionale al turismo, Federico Caner – Un primato sancito dai numeri e avvalorato anche dal notevole gradimento di iniziative come quella del ‘Buy Veneto’, il workshop più importante del nostro Paese svoltosi pochi giorni fa a Mestre, che ha visto crescere di anno in anno la partecipazione di tour operator esteri”.

Le statistiche descrivono in modo evidente questa parabola quasi costantemente ascendente: dai circa 10 milioni di arrivi turistici totali nel 1997 si è giunti quasi 20 milioni nel 2018, registrando un aumento dell’88,9% nel ventennio, pari a una crescita media annua del 3,1%. Le presenze turistiche totali sono passate dai 51 milioni del 1997 ai circa 70 milioni del 2018, +35,3%, pari ad una crescita media annua dell’1,5%.

“Questa attitudine del turismo veneto a essere competitivo sui mercati mondiali – prosegue l’assessore – non è di oggi, è un elemento positivo costante e soprattutto è attribuibile a numerosi fattori, tra i quali la straordinaria ricchezza di beni culturali, artistici e ambientali, la varietà di comprensori in grado di rispondere alle più diverse esigenze di vacanza e di visita, la tradizione all’ospitalità dei veneti, la capacità degli operatori di rinnovare la propria offerta attualizzandola a una domanda turistica in continuo mutamento. Ma proprio in riferimento a quest’ultimo aspetto, la sfida continua e, pur accogliendo il premio con grande soddisfazione, sappiamo che i competitor sui mercati sono sempre più agguerriti e che il Veneto dei primati deve cancellare una parola dal vocabolario: accontentarsi”.