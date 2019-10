Siria: Conte, Ue non può accettare ricatti, stop iniziativa militare (2)

Roma 11 ott. (AdnKronos) - "Non può essere che l'attività svolta dalla Turchia per accogliere i profughi siriani, tra l'altro finanziata ampiamente e in modo cospicuo dall'Europa, diventi un'arma di ricatto". L'attacco di Ankara "non può che avere - per il premier - la riprovazione di tutta la comunità internazionale. L'Ue dovrà parlare con una voce sola, all'unisono. L'opzione militare storicamente è il fallimento più totale di qualsiasi stabilizzazione e non la possiamo accettare".