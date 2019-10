Fisco: concluso primo sciopero commercialisti, resta stato agitazione

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - Concluso il primo sciopero dei commercialisti che restano comunque in stato di agitazione. Ad affermarlo in una nota congiunta sono Adc, Aidc, Anc, Andoc, Fiddoc, Sic, Unagraco, Ungdcec, Unico. "Ringraziamo le colleghe e i colleghi che hanno aderito e dato il loro supporto al nostro primo sciopero di categoria, l’ampia partecipazione è andata ben oltre le più rosee aspettative. La condivisione è un elemento fondamentale delle azioni collettive, indispensabile per il loro successo", sottolineano. "Ma non ci fermiamo qui: se infatti abbiamo raggiunto un’attenzione da parte dei media e della stampa senza precedenti nei confronti delle tematiche della nostra categoria, il pieno rispetto della nostra professione rimane il nostro obiettivo", rilevano.

"Non sospendiamo lo stato di agitazione e siamo pronti a nuove iniziative: i tempi sempre più incerti dell’economia pubblica e privata impongono con ancora più forza la pretesa del rispetto delle regole da parte dello Stato. E continuiamo a batterci per questo. Uniti, insieme, per la dignità e per il rispetto della professione", concludono.