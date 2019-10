Pd: Pesaro laboratorio dem-M5S, Ricci 'Zingaretti ha apprezzato'/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Ma, se ci sarà un patto per le regionali, lo schema non sarà quello dell'Umbria con un candidato civico. Almeno nelle intenzioni dei dem. "Ceriscioli -spiega Ricci- è un ottimo presidente di regione e noi siamo impegnati a raccontare al meglio il buon governo di questi anni. E' il nostro candidato e speriamo che anche i 5 Stelle possano sostenere questo ottimo presidente. Lo vedremo strada facendo, un passo alla volta".

Intanto, il primo passo oggi a Pesaro. "L'accordo -racconta Ricci - parte da un dato molto concreto e riguarda il principale punto di programma con cui i 5 Stelle si sono presentati, contro il Pd, alle elezioni comunali. Ovvero la riapertura a Pesaro di alcuni corsi decentrati dell'università di Urbino. Corsi che io, nel precedente mandato, avevo contribuito a chiudere per esigenze di bilancio: per tenerli aperti avrei dovuto tagliare le risorse per il sociale, per gli asili nido".

"Ora -spiega- abbiamo trovato un accordo senza toccare il bilancio: mettiamo a disposizione, gratuitamente, un edificio del comune per l'università di Urbino. La scorsa settimana abbiamo votato un odg in consiglio comunale, proposto dai 5 Stelle, e ho voluto dare alla Frenquellucci la delega sullo stesso tema".