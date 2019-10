Aeroporti: Sacbo nomina presidente Giovanni Sanga

Web Tax, Gualtieri conferma: "In vigore in Italia dal primo gennaio"

(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2019 Web Tax, Gualtieri conferma: "In vigore in Italia dal primo gennaio" "Web Tax In vigore in Italia dal primo gennaio". Così il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, durante la conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo e del consiglio Ecofin tenutosi in Lussemburgo. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev