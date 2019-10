Youtuber contro le malattie reumatiche, al via campagna Apmarr

Roma, 10 ott. (AdnKronos Salute) - Su Youtube per puntare i riflettori, utilizzando anche la leggerezza, sulle malattie reumatologiche nell’età adulta e in quella evolutiva. E l'obiettivo pratico di inserire queste patologie come priorità all’interno dei piani sanitari nazionale e regionali migliorando la qualità di vita delle persone affette dalla malattia lavorando insieme ai decisori politici. Sono questi i principali 'ingredienti' di #diamoduemani2019, la campagna lanciata dall'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr) in occasione della Giornata mondiale delle malattie reumatiche, in calendario il 12 ottobre.

Se ne è parlato, oggi a Roma, al convegno dell'associazione patrocinato da Camera dei Deputati, Istituto Superiore di Sanità, Aifa, Regione Lazio e Comune di Roma, prima tappa delle diverse azioni di cui si compone la campagna. A dare voce alla campagna sul web saranno i theShow, due youtuber milanesi con 3 milioni di follower sul loro canale Youtube, 800 mila follower su Facebook e oltre 600 mila su Instagram. I due ragazzi sono, per il secondo anno consecutivo, accanto ad Apmarr per aiutarla a far conoscere, in maniera ironica e divertente, le principali difficoltà vissute da una persona affetta da patologie reumatologiche. Lo scorso anno il loro video ha totalizzato un milione e mezzo di visualizzazioni.

Il nuovo video, lanciato oggi al convegno di Roma, si intitola, "Una rilassante e immaginifica sessione di Asmr con i TheShow". I due youtuber prendono spunto dalla nuova tecnica di rilassamento Asmr appunto, che ha conosciuto un enorme successo: ribattezzata 'orgasmo del cervello', consiste in pratica nella visione di video con suoni, fruscii e giochi di ruolo (nei quali viene chiesto agli ascoltatori di immaginare scenari piacevoli) che hanno l’obiettivo di lenire stati ansiosi causando un piacere emotivo.

L’intera campagna sarà accompagnata dallo slogan e dal logo Life Lovers, un nome che in due parole trasmette l’essenza della vita e dell’esperienza che ogni giorno le persone affette da malattie reumatiche vivono in prima persona. Il logo accompagnerà tutte le attività e tutti i testimonial, in un percorso di comunicazione integrato e globale. Confermata anche quest’anno come madrina della campagna Anna Moroni, che è stata per anni ospite fissa della 'Prova del Cuoco' su Rai1. Tutte le informazioni sulla campagna all'indirizzo www.apmar.it/eventi/diamoduemani2019.