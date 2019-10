Venezia: cardinale Scola in visita all'M9 di Mestre

Venezia, 10 ott. (AdnKronos) - “Essere qui per me è una bella occasione e ne sono grato alla Fondazione di Venezia ed al suo presidente Giampietro Brunello. Rivedere questi posti è una grande emozione e per me commovente. Questi luoghi hanno inciso sulla mia persona e sul mio essere e Venezia rimane una città dell’umanità”. Così il cardinale Angelo Scola oggi in visita al Museo M9 di Mestre dove ha presentato il suo ultimo libro “Ho scommesso sulla libertà” (Edizioni Solferino). L’incontro con l’autore è stato organizzato dalla Fondazione Venezia 2000, in collaborazione con la Fondazione di Venezia ed erano presenti all’incontro Cesare Mirabelli, Giuliano Segre e Ferruccio De Bortoli.

Il cardinale Angelo Scola ha visitato il Museo M9 che ha mosso i primi passi negli anni del suo Patriarcato: “è una realtà che avevo benedetto ed è un intervento molto positivo sotto ogni punto di vista a partire da quello architettonico. L’idea del Museo del Novecento e la sua modalità di esecuzione sono molto efficaci ed avranno il successo che meritano. Questo Museo può coinvolgere i giovani e far conoscere loro le nostre radici, la nostra storia e la nostra identità”.