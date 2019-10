Def: Calderoli, 'voto Camera campanello allarme per governo'

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "Il Def passato alla Camera per soli 3 voti è un campanello d’allarme per il governo. Per ‘merito’ di 31 esponenti della maggioranza impegnati a fare altro, che hanno preferito non presentarsi in Aula a votare, si è arrivati davvero vicino alla crisi del governo che per questa volta si è salvato per il rotto della cuffia". Lo afferma Roberto Calderoli, senatore della Lega e vicepresidente del Senato.

"Domanda: ma è così -aggiunge- che quelli della maggioranza si guadagnano lo stipendio? Non presentandosi in Aula a votare neppure il Def?".