Pd: Orfini, 'non entriamo in maggioranza, serve congresso in primavera'

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "No, a noi non interessa. Noi siamo impegnati ad aiutare il Pd ma nella chiarezza delle posizioni". Matteo Orfini risponde così all'Adnkronos in merito al possibile superamento degli equilibri congressuali, proposta avanzata da Base Riformista e accolta da Nicola Zingaretti nell'ultima Direzione dem. "Siamo leali con chi ha vinto il congresso ma noi non abbiamo votato per il segretario e restiamo in minoranza, abbiamo un ruolo e un profilo differente", argomenta.

"Detto questo, è evidente che, dopo le regionali, non potremmo non andare ad un momento congressuale: c'è stata una scissione, un cambio radicale della strategia politica. Siamo ormai fuori dal dibattito dell'ultimo congresso. Ora pensiamo a vincere le regionali, a partire dall'Umbria, ma poi finito il ciclo elettorale, in primavera andrà aperta una stagione congressuale".