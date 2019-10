Famiglia: proposta Fi, 150 euro mensili ad ogni figlio fino a 21 anni

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - Un assegno mensile di 150 euro per ogni figlio fino a 21 anni. E' la proposta di legge che lancia Forza Italia con Antonio Palmieri, lasciando inalterato "tutto quello che funziona" per quanto riguarda gli aiuti alle famiglie, unitamente all'intento di "mettere ordine a misure datate su detrazioni e assegni familiari". In pratica quindi un intervento che vuole "aggiungere e non sottrarre", evitando ad esempio di toccare le detrazioni per figli con disabilità.

"Un aiuto alla maggioranza perchè passi dalle parole ai fatti", aggiunge Palmieri, visto che dopo aver parlato di assegno unico per la famiglia si assiste ad "una sorta di marcia indietro. Non ci illudiamo che basti questo per risolvere il problema della denatalità, servono ben altre misure a partire dalla conciliazione famiglia-lavoro, ma è un piccolo tassello che speriamo sia un robusto calcio di inizio per passare dalle parole ai fatti".