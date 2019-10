Whirlpool, martedì incontro Conte-azienda

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, si terrà martedì mattina a Palazzo Chigi un vertice tra il premier Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e i vertici aziendali. Ieri il premier e il responsabile del Mise hanno incontrato i sindacati sulla vertenza Whirlpool e sul destino dei 420 lavoratori del sito di Napoli in procinto di essere venduto alla Prs, una società con sede legale a Lugano che fa capo a imprenditori italiani, per produrre container refrigerati. Lo stesso Conte aveva preso l'impegno ad occuparsene in prima persona. Da qui, il nuovo incontro in agenda.