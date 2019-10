Sicilia: Musumeci, 'Giletti? Non demonizziamo questa terra'

Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - "Sarebbe bello se assieme alle tante cose che non funzionano in Sicilia, il signor Giletti potesse guardare anche alle cose che funzionano, alle eccellenze, agli sforzi dell'amministrazione. Un giornalista fa il suo lavoro, però parlare sempre delle cose che non funzionano...Io mi accontenterei su tre programmi due dedicati alle cose che non funzionano, perché diventano stimolo e denunce, e uno dedicato alle cose che funzionano. Altrimenti demonizziamo questa terra e la facciamo diventare un inferno". Così il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci a margine dell'inaugurazione del porticciolo di Sant'Erasmo, a Palermo.

"Questa terra ce la può fare, nonostante quello che dice il signor Giletti - ha aggiunto - Io non vado nelle trasmissioni dove si fanno salotti, preferisco rimanere al mio posto di lavoro e cercare di fare qualcosa per la Sicilia. Nonostante le iene e nonostante le cornacchie svolazzanti. Questa - ha concluso - è una terra che non ha bisogno di iper critici ma di gente che si rimbocca le maniche".