Riforme: comitato bipartisan Senato, 65 firme per referendum contro taglio (2)

(AdnKronos) - Per l'azzurro Cangini, con il taglio dei parlamentari "si è manomessa la Costituzione solo per guadagnare qualche voto in più. Un fatto grave", per questo con il referendum si cercherà di "trasferire nel Paese un dibattito che nel Palazzo non c'è stato".

Garavini di Italia Viva ha ricordato come la riforma del numero dei parlamentari sia "particolarmente penalizzante per le comunità italiane all'estero" dove invece il numero dei votanti è in costante crescita.

"Il referendum -ha detto De Falco- e' un istituto di democrazia diretta, e come ogni scelta importante anche su questa riforma i cittadini dovrebbero avere il diritto di pronunciarsi". De Falco si è rivolto ai suoi ex-colleghi di partito: "Sarebbe il caso che M5s sottoscrivesse in blocco questa iniziativa. Non credo che avranno il coraggio di essere ancora una volta incoerenti anche su questo, perchè in queste materie bisogna chiamare il popolo a esprimersi".