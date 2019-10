Riforme: comitato bipartisan Senato, 65 firme per referendum contro taglio

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - Non è un comitato del No. Perché bisognerà vedere come andrà a finire l'iter del pacchetto di contrappesi al taglio del numero dei parlamentari. Ma è sicuramente un comitato per chiamare i cittadini ad esprimersi, con un referendum, sul taglio del numero dei parlamentari. Al Senato un fronte trasversale- con parlamentari di maggioranza e opposizione- si è organizzati per promuovere un referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. Servono almeno 65 firme di senatori per chiedere la consultazione popolare.

L'inizitiva, raccolta in modo bipartisan a palazzo Madama, è stata promossa dalla fondazione Einaudi e oggi è stata presentata in una conferenza stampa a cui hanno partecipato Tommaso Nannicini del Pd, Laura Garavini di Italia Viva, Andrea Cangini e Nazario Pagano di Fi e l'ex-M5S, Gregorio De Falco.

"Oggi non nasce un comitato per il No ma un comitato per il referendum, poi ognuno voterà come crede. La perplessità mia e di altri colleghi del Pd sul taglio dei parlamentari è dovuta al fatto che si parte dalla coda e non dalla testa ma prendiamo atto dell'impegno forte dei capogruppo maggioranza" ad aggiustare la riforma con contrappesi di tipo costituzionale e con una nuova legge elettorale. "Da parlamentare di maggioranza, che ha votato due volte no al taglio dei parlamentari, spero di poter votare si' al referendum se ci saranno i necessari contrappesi".