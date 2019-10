Ue: Sassoli, 'cantiere fermo, è ora di riaprirlo' (3)

Alitalia, oltre 190 voli cancellati a causa dello sciopero

Roma, 9 ott. (askanews) - Giornata difficile per chi ha scelto Alitalia per volare a causa degli scioperi nel settore del trasporto aereo proclamati da alcune sigle sindacali per l'intera giornata. Oltre 190 i voli cancellati e ci saranno ripercussioni anche su alcuni voli di domani 10 ottobre. Alitalia ha attivato un piano straordinario per far fronte all'agitazione e limitare i disagi dei ...