Sanità: il Giglio di Cefalù diventa digitale, primo passo addio a cartella clinica

Palermo, 9 ott. (AdnKronos) - Sarà l'addio alla vecchia cartella clinica il primo passo verso la completa digitalizzazione della Fondazione Istituto Giglio di Cefalù. Il raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Ebit srl di Genova ha avuto affidato l'appalto per la digitalizzazione dell’Istituto per un importo complessivo di 4 milioni e 143 mila euro. Il contratto avrà una durata di 5 anni e include la fornitura di software e apparecchiature, assistenza, manutenzione e formazione. La messa in opera del nuovo sistema informatico sarà realizzata step by step con lo switch off completo al nuovo sistema digitale a dicembre 2020.

"Una rivoluzione nell’organizzazione sia interna che in termini di servizi al paziente che vede un investimento strategico in innovazione tecnologica e di processo" ha spiegato il presidente della Fondazione Giovanni Albano. La vecchia cartella clinica sarà totalmente digitalizzata lasciando il posto al dossier elettronico aziendale del paziente, uno strumento informatico integrato che raccoglie i dati in occasione di qualsiasi contatto con la struttura sanitaria. Il dossier sarà accessibile online è potrà essere consultato per qualsiasi esigenza clinica e dal portale web della struttura sanitaria.