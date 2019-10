M5S: De Toma, 'avvisato colleghi di assenza di ieri, grazie per solidarietà gruppo'

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "Per una corretta informazione smentisco personalmente quanto riportato in questo articolo di giornale. Infatti già da qualche settimana, come ampiamente documentato ho avvisato tutti i miei colleghi nonché i vertici del mio Gruppo, del mio impegno in questo momento, e almeno fino alla fine di ottobre, per curare al meglio un problema di salute che purtroppo è tornato". Lo scrive Massimiliano De Toma dei 5 Stelle su Fb a proposito di un pezzo uscito su Il Messaggero.

"Essere riportato in questo articolo come addirittura 'uno dei prossimi cacciati' mi lascia senza parole, sgomento e deluso soprattutto per il lavoro che quotidianamente svolgo con passione, onestà e determinazione insieme a tutti i miei colleghi che non ho mai lasciato soli, neppure durante l'assenza per malattia".

"Per tutelare le persone e le loro storie sarebbe bene, prima di alcune dichiarazioni mediatiche, appurare la verità dei fatti. Ringrazio il mio Gruppo Parlamentare Camera per la solidarietà dimostrata in un recente comunicato stampa. Ciò non toglie la profonda amarezza per questa incresciosa vicenda...".