Penati: Mirabelli, 'da lui sempre politica innovativa'

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - “Filippo ci ha lasciato. Era tanto che non ci vedevamo e nell’ultima sua stagione politica avevamo tanto discusso e litigato. Ma tra noi non sono mai venuti meno stima e rispetto. Un uomo intelligente, dalle grandi qualità umane, capace di pensare alla politica in modo sempre innovativo". Lo afferma Franco Mirabelli, senatore milanese e vicecapogruppo del Pd al Senato.

"Ci mancheranno come ci sono mancate in questi anni -aggiunge- le sue provocazioni, il suo essere sempre sorprendente. Personalmente gli devo tanto: la fiducia che ci ha consentito di lavorare insieme in una bella stagione del Pd e il rispetto con cui ha accettato le scelte diverse dalle sue che ho fatto. La sua capacità di governare Sesto nel momento delle grandi trasformazioni e la sua vittoria in Provincia da cui è partita la nuova stagione del centrosinistra di governo a Milano e la capacità di aprire il partito resteranno non solo nella nostra memoria ma nella storia della nostra realtà. Ci mancherà!”