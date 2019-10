Giustizia: Ermini, 'per nomine procure seguiremo cronologia vacanze'

Marsala (Trapani), 9 ott. (AdnKronos) - "Per la nomina delle procure l'orientamento è quello di seguire la vacanza, la cronologia delle vacanze. Quindi faremo le audizioni per la Procura di Roma il 22 e il 24 ottobre. Le altre sono in fila, secondo la cronologia. Da Brescia a Pistoia, a Torino e Salerno". Lo ha detto il vicepresidente del Csm Davide Ermini a Marsala (Trapani) per l'inauguazione del nuovo tribunale.