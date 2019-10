Ue: Conte, 'un piacere accogliere Michele, sarò lieto di lavorare con lui'

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "È stato un piacere accogliere qui a Roma Charles Michele fare due passi in centro. Ne abbiamo approfittato per parlare del grande lavoro da fare in @EUCouncil per costruire un’Europa più solidale e più attenta a crescita, lavoro e ambiente. Sarò lieto di lavorare insieme a lui". Lo scrive il premier Giuseppe Conte su twitter.