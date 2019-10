Sicilia: via libera a finanziamenti per Piano Parcheggi, due mesi di tempo ai Comuni

Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - "Oggi abbiamo pubblicato i due decreti finali riguardo gli stanziamenti per i parcheggi scambiatori nelle città metropolitane di Sicilia e nei Comuni al di sotto dei 30 mila abitanti. Abbiamo altresì inviato una nota alle città di Palermo, Catania e alle altre amministrazioni per fissare i termini di presentazione dei progetti esecutivi. I Comuni hanno sessanta giorni di tempo per sottoporre alla Regione gli atti che dovranno poi essere celermente mandati in gara". Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone a proposito del Piano parcheggi varato dal governo Musumeci nei mesi scorsi.

A Palermo sono stati assegnati quasi 50 milioni - cui si sommano oltre 100 milioni di investimenti privati - approvando i progetti per costruire i parcheggi di piazza Boiardo (vicino la stazione Notarbartolo), De Gasperi, don Bosco e viale Francia, in posizione strategica per integrarsi con i trasporti su rotaia. Ammontano invece a circa 23 milioni di euro le risorse a disposizione di Catania: via libera per i parcheggi Sanzio, Narciso e Aci Castello, collocati ai vari ingressi della città e collegati alle linee della metropolitana e dei bus Amt. La seconda linea d'intervento del Piano i riguarda i Comuni al di sopra dei 30mila abitanti: le infrastrutture verranno realizzate a Caltagirone, Marsala, Bagheria, Partinico, Canicattì, Misterbianco, Favara, Trapani, Acireale, Ragusa, Siracusa, Avola, Agrigento, Licata e Mazara del Vallo per un ammontare di sette milioni di euro di investimento.