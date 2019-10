Fisco: Commercialisti, smentita Gualtieri chiude surreale vicenda Daspo'

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "La smentita del ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri sulla strampalata e volutamente offensiva idea del 'Daspo' per i commercialisti mette la parola fine alle voci surreali che sono state alimentate negli ultimi giorni. Ringraziamo il Ministro, così come i numerosi esponenti politici di maggioranza e di opposizione che in questi giorni hanno preso una posizione netta contro questa sciocchezza". È quanto affermano in una nota congiunta il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, e le associazioni sindacali della categoria (Adc - Aidc - Anc - Andoc - Fiddoc - Sic - Unagraco - Ungdcec- Unico) a margine di una riunione svoltasi oggi a Roma.

Al centro dell’incontro tra Consiglio nazionale e associazioni c’è la volontà di affrontare in maniera unitaria e con incontri periodici i prossimi passaggi relativi alla situazione di difficoltà che ha indotto la categoria alla prima astensione collettiva, che proprio oggi si conclude, proclamata in seguito alle molteplici difficoltà legate all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e non solo.

Intento comune di Consiglio nazionale e sindacati, si legge nella nota congiunta, "è quello di lavorare a proposte comuni con spirito unitario. Con questo spirito affronteremo il dialogo con il ministero dell’Economia. Prendiamo atto favorevolmente di quanto ancora oggi affermato dal ministro Gualtieri, che ha parlato di un rapporto proficuo con i commercialisti sulla questione Isa".