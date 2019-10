Eni: Descalzi incontra presidente Angola, focus su attività (2)

(AdnKronos) - Eni promuoverà progetti Ldp nell’ambito di tutti i contratti petroliferi in cui è operatore in Angola, applicando un approccio riconosciuto a livello internazionale e in linea con le strategie di contrasto al cambiamento climatico e con l’agenda 2030 delle Nazioni Unite e i 'Sustainable Development Goals' (Sdgs).

Descalzi ha anche illustrato al presidente le potenzialità derivanti dalle recenti scoperte esplorative realizzate nel blocco operato 15/06. A seguito dell’intensa campagna esplorativa condotta da Eni a partire dalla metà del 2018, il blocco ha confermato un nuovo e ulteriore potenziale di risorse a olio superiore a 2 miliardi di barili di olio in posto. L’azienda ne sta assicurando la rapida messa in produzione: già a partire da dicembre 2019, a soli 8 mesi dal successo esplorativo, si prevede la messa in produzione del campo di Agogo, a circa 15 km dalla Fpso N’Goma, nel blocco 15/06. La massimizzazione delle sinergie con le installazioni esistenti permetterà un time to market record ed un prezzo di break even basso.