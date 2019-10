Migranti: naufragio Lampedusa, tra vittime ragazzo con tumore che voleva curarsi in Italia

Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) - Aveva deciso di lasciare la Tunisia e tentare la fortuna della traversata per provare a curare il suo tumore in Italia. Ma non ci è mai arrivato perché la barca su cui si trovava si è capovolta e il suo corpo non è mai stato ritrovato. E' la storia di Fakher, un ragazzo tunisino di 28 anni, affetto da un brutto tumore, di cui si sono perse le tracce. Era sul barcone di legno con 52 persone che si è capovolto al largo di Lampedusa. Sono tredici le vittime accertate, tutte donne, tra cui una bimba di 12 anni, e altre 17 persone sono disperse. Tra loro c'è pure Fakher. Era partito dalla Tunisia, come hanno raccontato alcuni superstiti agli inquirenti, insieme con un gruppo di amici che abitano nello stesso quartiere. "Era malato da tempo ma le cure non erano andate bene in Tunisia hanno raccontato gli amici ai mediatori culturali e agli inquirenti -così ha pensato di andare via dalla Tunisia con un gruppo di amici. E ora non c'è più...".