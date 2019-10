Pensioni: Tridico, 'Quota 100 ha data scadenza definitiva'

Lampedusa, arcivescovo di Agrigento: morti per colpa di tutti noi

Lampedusa, 8 ott. (askanews) - "È chiaro che si ripetono gli stessi sentimenti ed emozioni di sempre. Meraviglia, indignazione. È strano come vediamo passare il tempo e vediamo passare i morti. Ma la storia continua ad essere quella di tante parole. Ma le parole non riescono a cambiare ancora la vita". Lo ha detto l'arcivescovo di Agrigento monsignor Francesco Montenegro, a Lampedusa per pregare ...