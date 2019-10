Riforme: Lo Curto (Udc), 'taglio parlamentari renderà acefala sovranità popolare'

Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - "Il taglio dei deputati e senatori che sta per essere votato renderà i cittadini per sempre sudditi della super casta concentrando nelle mani dei leader politici tutto il potere che invece dovrebbe avere un parlamento autenticamente rappresentativo e non formato da yes man. Si rischia di rendere acefala la sovranità popolare". Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.