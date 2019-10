Innovazione: al Digitalmeet 2019 la missione è l'alfabetizzazione digitale

Padova, 8 ott. (AdnKronos) - Alfabetizzare. È questa, di nuovo e con più forza, la parola d’ordine di DIGITALmeet 2019: la settima edizione del festival diffuso sul mondo dell’alfabetizzazione digitale più grande d’Italia, organizzata da Fondazione Comunica e Talent Garden (TAG) Padova con il patrocinio dell’Università di Padova e la main partnership di un istituto bancario orientato all’innovazione come Crédit Agricole FriulAdria, va in scena da martedì 22 a domenica 27 ottobre, per un programma che propone oltre 150 incontri in 16 regioni e si estende per la prima volta nell’arco di 6 giorni.

L’altra novità arriva dalla partnership con la Rai, che aiuterà DIGITALmeet a divulgare il suo messaggio nelle case degli italiani grazie alla copertura capillare delle sedi regionali. Il festival, rappresentato dall’hashtag #DM19 e dal consueto slogan Scopri, Usa, Crea, Sogna, aprirà nuovamente le porte alle proposte bottom-up lanciate dalle comunità digitali dei territori, ma ospiterà anche i grandi eventi con gli esperti del settore e le digistar.

Dopo l’espansione delle ultime edizioni, DIGITALmeet consolida la sua presenza in 16 regioni: oltre al Veneto ci sono anche Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta. Tra i tanti eventi in giro per l’Italia, va sicuramente segnalata l’anteprima di venerdì 18, che porterà #DM19 in Senato a Roma con La digitalizzazione al servizio del Paese per fare il punto della situazione sull’adozione degli strumenti digitali nella Pubblica Amministrazione, a partire proprio dalle aule di Palazzo Madama.