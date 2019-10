Palermo: dai domiciliari trasforma casa in centrale spaccio, arrestato

Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - Sottoposti agli arresti domiciliari aveva trasformata la sua casa nel quartiere Brancaccio di Palermo in una centrale dello spaccio. Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente i carabinieri hanno arrestato Marco Cucina, 25 anni. Nel suo appartamento, durante un normale controllo, i militari hanno trovato su un tavolo un 'pezzo' di hashish e un bilancino di precisione che hanno dato il via ad un'ulteriore perquisizione. In casa sono state rinvenute sei dosi di crack, 10 grammi di cocaina, bustine di cellophane per confezionare la droga, un fornello da campeggio, un telefono cellulare e oltre 500 euro in banconote di diverso taglio e una banconota falsa.