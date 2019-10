Riforme: blog Stelle, con taglio parlamentari altra promessa storica mantenuta (2)

(AdnKronos) - "Tra non molto - prosegue il M5S sul blog - quando i deputati saranno chiamati ad esprimere il loro voto in Aula, siamo sicuri che prevarrà il senso di responsabilità nei confronti dei cittadini e di una riforma giusta. Tutti dovranno prendere una posizione chiara perché questa è l’occasione di riavvicinare i cittadini alla cosa pubblica, di fargli ritrovare la fiducia persa nei confronti della politica. In ballo c’è lo snellimento delle procedure, maggiore efficienza per le due Camere e, soprattutto, ci sono 300 mila euro al giorno che restituiamo ai cittadini: 1 miliardo di buoni motivi per ridurre il numero dei parlamentari".