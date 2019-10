Riforme: blog Stelle, con taglio parlamentari altra promessa storica mantenuta

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "Ci siamo, tra poco la nostra legge di riforma costituzionale passerà alla Camera per l’ultima votazione. E’ un momento storico per il nostro Paese: presto avremo 345 parlamentari in meno e milioni di euro da investire in servizi per i cittadini. Questo governo è nato principalmente per realizzare subito due obiettivi: ridurre il numero di senatori e deputati ed evitare l’aumento dell’Iva che sarebbe costato 600 euro all’anno per ciascuna famiglia. Con l’ok definitivo di Montecitorio potremo dire di aver mantenuto il primo di questi impegni presi con gli italiani, mentre il secondo verrà realizzato con la legge di bilancio". E' quanto si legge in un post del M5S pubblicato sul blog delle Stelle, mentre alla Camera iniziano i lavori d'Aula per l'ultimo via libera alla riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari.

"Si tratta di una delle battaglie storiche del MoVimento 5 Stelle e siamo orgogliosi di averla portata fino in fondo con coerenza e determinazione. Per decenni, tutte le forze dell’arco parlamentare, hanno cercato di portare avanti questa riforma ma nessuno era arrivato fino a questo punto. Ora, grazie al nostro impegno, abbiamo l’occasione storica di rendere più efficiente il nostro sistema parlamentare, senza intaccarne la rappresentanza ma sostenendolo con un ampio piano di riforme sottoscritto da tutte le forze che sostengono il governo".