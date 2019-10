M5S: Italia 5 Stelle al palo, 1 eletto su 5 non ha versato, si temono contestazioni/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - "Pochissimi - assicura Adelizzi all'Adnkronos - hanno versato meno dei 1.500 euro richiesti, qualcuno ha addirittura donato di più, anche 4mila euro". Il deputato campano si dice convinto che non serviranno 'richiami' per chi sta temporeggiando, un 'must' degli anni precedenti.

"Il budget lo centreremo", profetizza ancora Adelizzi. E un deputato, che chiede di restare anonimo, ricorda all'Adnkronos "che tantissimi, l'anno scorso, hanno versato dopo l'evento, quando c'erano le fatture da saldare", pur premettendo che quest'anno no, non verserà soldi per Italia 5 Stelle: "ci sono i 300 euro da dare mensilmente a Rousseau, direi che può bastare", taglia corto.

Ma a preoccupare i 5 Stelle è soprattutto il rischio contestazioni, mentre si rincorrono voci di una possibile scissione, che al momento, tuttavia, non sembrano trovare conferme. Qualcuno ricorda la vicenda di 'occupy palco', quando al Circo Massimo si materializzarono i malpancisti, cannibalizzando l'attenzione dei media. Quest'anno le incognite sono tante, dagli 'scettici' della Carta di Firenze agli eletti sul piede di guerra. Il timore è che diano voce al loro dissenso a Napoli, rovinando il decennale del Movimento.