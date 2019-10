Scuola: assessore Sicilia, 'tempo pieno in aree a rischio per contrastare dispersione'

Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - Tempo pieno nelle aree maggiormente a rischio per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. E' quanto previsto da un accordo di programma siglato dal Miur con la Regione Sicilia che assume un valore ancora maggiore alla luce dei dati diffusi da uno studio Invalsi secondo cui nell'isola il 37% degli studenti non finisce le scuole superiori o arrivano al diploma finale con un livello di conoscenze di base troppo basso per proseguire autonomamente nel loro percorso professionale o formativo.

"La dispersione scolastica è un fenomeno nazionale e al Sud diventa drammatico perché alimentato da un contesto sociale ed economico ad oggi ancora particolarmente complesso - afferma l'assessore all'Istruzione Roberto Lagalla - Come assessorato, in virtù dell’accordo di programma siglato tra il Miur e la Regione Sicilia, abbiamo avviato la sperimentazione del tempo pieno scolastico in 15 scuole siciliane, individuate dall’Ufficio scolastico regionale nelle aree in cui il fenomeno dell’abbandono scolastico è particolarmente presente. Il prolungamento del tempo scolastico è sicuramente uno strumento fondamentale per favorire il processo formativo dei ragazzi, ampliando l’offerta dell’attività educativa e così contribuendo positivamente agli esiti scolastici".