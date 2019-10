Acea: Donnarumma, 'investirà in sostenibilità 1,7 mld fino al 2022'

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "Il Piano industriale 2019-2022 del gruppo prevede investimenti in sostenibilità per un totale di 1,7 miliardi, con un incremento di 400 milioni rispetto al piano precedente". Così Stefano Antonio Donnarumma, ad Acea, oggi in occasione del Sustainability Day di Acea oggi a Roma.